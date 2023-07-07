В Челябинске с заказчиками незаконной рекламы будут бороться с помощью автодозвона

В Челябинске с незаконной расклейкой объявлений будут бороться с помощью автодозвона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Специалисты административно-технической инспекции будут выявлять такие объявления и фотографировать. Снимки будут направлять в службу по автоинформированию, которая подключит абонента к автодозвону.

Как рассказал начальник управления благоустройства города Антон Алексеев, во время автодозвона нарушителям будут транслировать информацию профилактического характера. "Такой автодозвон практически блокирует линию. При этом используются для дозвона разные номера, так что внесение их в черный список не избавит от проблемы", - подчеркнул он.

Чтобы автодозвон прекратился, нарушителям придется прийти в управление благоустройства для составления протокола, оплатить штраф и самим убрать незаконные объявления.

Напомним, за размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в неустановленных местах предусмотрены административные штрафы: от 1 до 3 тысяч рублей на физических лиц, от 3 до 10 тысяч рублей - на должностных лиц, для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.

Городская мэрия и депутаты вышли с инициативой увеличить размер штрафа за размещение объявлений в неустановленных местах. Предлагается увеличить штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей, для должностных установить размер штрафа от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Законопроект уже принят в первом чтении.