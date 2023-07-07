Суд оставил в колонии жительницу Екатеринбурга, продавшую своего ребенка

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор жительнице Екатеринбурга Наргизе Айтматовой, осужденной за продажу собственного ребенка. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в июле прошлого года женщина разместила в соцсетях объявление о продаже своего сына. За ребенка мать потребовала 300 тысяч рублей. На него откликнулась общественная организация, которая борется с торговлей людьми, в итоге волонтеры договорились о сделке и даже перевели задаток.

10 августа 2022 года при передаче оставшейся суммы Айтматову задержали. В суде женщина пояснила, что имеет нескольких детей, а у сына от первого брака не очень хорошие отношения с ее новым мужем. Но так как семья очень большая и содержать ее сложно, она решила "пристроить сына в хорошие руки".

В апреле этого года Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга Айтматова была признана виновной, ей дали пять лет колонии общего режима. Мать просила суд апелляционной инстанции назначить ей более мягкое наказание, в том числе, не связанное с лишением свободы. А ее защитник настаивал на отсрочке приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

В итоге Свердловский областной суд, внимательно изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Как сообщили Накануне.RU в облсуде, таким образом, он вступил в законную силу.

Как добавили в суде, сын, которого мать так пыталась продать, передан родственникам и сейчас находится за пределами России.