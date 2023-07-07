В Прикамье главе управления автодорог и транспорта вменили получение взятки в 15 миллионов

В Перми руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным пермского краевого управления СКР, в июле-августе 2022 и июне 2023 гг. житель города Перми, действуя по поручению обвиняемого посредником, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег для передачи их чиновнику. В момент получения второй части взятки посредник и обвиняемый задержаны сотрудниками ФСБ. Речь идет о взятке в 15 млн руб.

Глава управления арестован. Человек, которому следствие вменяет передачу денег, попал под "уголовку" по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".