В Перми могут снести старый терминал аэропорта "Большое Савино"

Пермский аэропорт "Большое Савино" не будет использовать старый терминал аэровокзала. Здание площадью около 4 тыс. "квадратов", закрытое пять лет назад, отрезали от всех инженерных коммуникаций.

По данным руководства, через некоторое время объект демонтируют, а участок может понадобиться для стоянки судов или под размещение грузового хаба, пишет "Ъ-Прикамье". Эксперты называют решение снести старое здание логичным, говоря об устаревших технологиях строительства объекта.

Мнения об использовании участка под старым терминалом разделились: одни считают перспективным развитие грузоперевозок на базе пермского аэропорта, другие полагают, что размещение грузового хаба в "Большом Савино" неоправданно.