07 Июля 2023
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Политика Южный ФО Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин на совещании по вопросам безопасности на Юге России доложил о комплексе мер, принимаемых в Астраханской области

В рамках совещания по вопросам безопасности на Юге России, которое прошло под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда Президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова обсуждались меры по предупреждению ЧС, безопасности населения, антитеррористическую защищенность объектов, школ, мест массового пребывания людей.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин доложил о ситуации в Астраханской области.

"В конце прошлого года мы создали министерство региональной безопасности, в задачи которого вошли вопросы гражданской обороны. В этом году планово завершим модернизацию системы оповещения населения. На это из областного бюджета выделено 160 млн рублей. Дополнительно ввели в работу мобильный комплекс информирования и оповещения населения, предназначенный для труднодоступных мест", - сообщил Игорь Бабушкин.

патрушев, устинов, бабушкин, бочаров(2023)|Фото: astrobl.ru

Также в регионе провели ревизию фонда защитных сооружений ГО, привели в надлежащее состояние подземные помещения, из них по согласованию с МЧС сняли с учета 10 критически изношенных, не подлежащих восстановлению. Особое внимание уделено пожарной обстановке.

"Все запланированные мероприятия на моём личном контроле и реализуются в установленные сроки", - подчеркнул губернатор Астраханской области.

Теги: патрушев, устинов, игорь бабушкин, меры безопасности


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