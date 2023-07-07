Зампред ЦБ призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк принять "мудрейшее решение" и отменить комиссию за переводы в другие кредитные организации. Об этом она заявила, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев возразил, заявив, что "комиссии есть у всех". По его словам, если рынок пойдет на их отмену, "Сбербанк тоже посмотрит".

"Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить", - ответила Скоробогатова. Ее цитирует РИА Новости.

В июне прошлого года Сбербанк ввел комиссию за переводы с его карт через приложения и сайты других банков. Например, когда клиент в приложении другого банка переводит деньги на свой счет с карты Сбера. Комиссия составляет 1,25% от суммы перевода, но не меньше 30 рублей и не больше 150 рублей. В 2020 году Сбербанк ввел комиссию за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц.