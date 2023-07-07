Шесть человек погибли на заводе "Промсинтез" в результате взрыва

На заводе "Промсинтез" в Чапаевске (Самарская область) произошел взрыв, в результате которого шесть человек погибли и еще двое пострадали.

Все погибшие являются рабочими 3-го и 5-го цехов. По неподтвержденным данным, взорвалась труба подачи азота.

В настоящее время АО "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

"АО "Промсинтез" имеет современную структуру организации производства и управления, располагает высокопрофессиональным персоналом и высокопроизводительным техническим оборудованием. Технологические процессы получения промышленных взрывчатых веществ автоматизированы, особо опасные операции проводятся без присутствия технологического персонала", - говорится на сайте предприятия.