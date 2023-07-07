В ХМАО могут ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

В различных частях Югре введены локальные режимы ЧС из-за лесных пожаров. Если ситуация ухудшится, такой режим могут ввести во всем округе.

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Губернатор Югры Наталья Комарова в своем telegram-канале сообщила о том, что, по данным на 9.00, в регионе действует 48 пожаров площадью более 2,8 тыс. га, локализованы девять из них. Есть также шесть ландшафтных пожаров, один из них локализован.

"Сейчас специалисты дают оценку для того, чтобы определить необходимость введения ЧС на территориях всего региона из-за лесных пожаров", - написала Комарова.