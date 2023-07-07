07 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Власти Астраханской области обращаются к жителям региона: Введение выделенных полос – важная часть пассажирской реформы

В Астраханской области продолжается работа по внедрению пассажирско-транспортной реформы в регионе. За полгода были отработаны несколько маршрутов и жители региона уже сумели позитивно оценить улучшения в работе общественного транспорта.

Правительство региона сообщает, что в июле-августе прибудут еще более 200 автобусов средней и малой вместимости. Поэтому уже сегодня необходимо в соответствии с программой развития реформы организовать выделенные полосы. Они предназначены для беспрепятственного движения общественного транспорта, автобусов, машин скорой помощи, легализованного такси, спецмашин – чтобы этот транспорт работал четко, быстро и согласно графику.

В связи с чем, правительство Астраханской области обращается к астраханцам, сообщая, что с 10 июля по 10 августа с 06:00 до 22:00 в будние дни на четырех участках улиц Астрахани будут действовать тестовые выделенные полосы:

- ул. Савушкина (от ул. Латышева до ул. Академика Королева);
- ул. Сверлова (от ул. Победы до ул. Адмиралтейская с организацией одностороннего движения в сторону ул. Адмиралтейская);
- ул. Адмиралтейская (от ул. Анри Барбюса до ул. Набережная Приволжского затона);
- ул. Соликамская (от ул. Березовой до ул. Староверова).

графика, дорожное движение ,астрахань(2023)|Фото: astrobl.ru

На этих участках нанесут временную дорожную разметку, а также установят предупреждающие знаки и информационные баннеры, оповещающие об изменении дорожного движения. И чем быстрее будут внедрены выделенные полосы, тем быстрее они начнут эффективно работать.

Поэтому региональные власти просят астраханцев следовать нововведённым изменениям в дорожном движении. Важно понимать, что введение выделенных полос – важная часть пассажирской реформы. Этот процесс будет постепенным, и эксперимент поможет выделить плюсы и минусы этого процесса и принять объективное решение по нему.

Теги: транспортная реформа, маршруты, выделенные полосы, движение транспорта, астраханцы


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