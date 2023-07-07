07 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске заведующую детским садом оштрафовали за побег ребенка

Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали на 10 тысяч рублей за побег ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

30 мая 4-летняя девочка самовольно ушла с территории детского сада.

Прокуратура установила факты, указывающие на отсутствие постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников дошкольного учреждения, ненадлежащее осуществление ими обязанностей по осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками. Руководителем детсада не было обеспечено соблюдение требований безопасности несовершеннолетних.

На заведующую возбудили административное дело о нарушении предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод.

Теги: детский сад, заведющая,


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