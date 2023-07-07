40% российских работодателей отпускают сотрудников в пятницу пораньше

Сокращенный рабочий день по пятницам практикуют в 39% российских компаний, посчитали в "Авито Работе".

Большинство организаций, которые идут на сокращение пятничного дня, отпускают сотрудников на час раньше (18%), еще 17% прощаются с работниками в 15-16 часов, в 4% случаев коллектив свободен уже в 13-14 часов.

Впрочем, 60% работодателей не делают никаких исключений – пятница у них на предприятии стандартный день с обычным графиком.

"Сокращенный рабочий день по пятницам в некоторых компаниях выступает инструментом мотивации и влияет на удовлетворенность сотрудников. Работодатели стремятся перераспределять трудовые ресурсы и оптимизировать рабочее время персонала для максимальной эффективности бизнеса", - комментирует директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.