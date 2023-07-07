Депутаты ЗакСобрания Иркутской области работают в пострадавшем от паводка Черемховском районе

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин сегодня находятся в рабочей поездке в пострадавшем от паводка Черемховском районе. Парламентарии провели заседание КЧС с мэром Черемховского района Сергеем Марачем, председателем районной Думы Любовью Козловой, главами поселений и представителями МЧС.

Черемховский район вошёл в число территорий, где, по оценкам специалистов, сложилась наиболее сложная обстановка. В с. Тальники подтоплено два двухквартирных жилых дома, в которых проживают четыре семьи, а также несколько садоводческих участков. В с. Онот повреждены мосты, больше восьмидесяти человек, в том числе десять детей, оказались отрезанными от соседних населённых пунктов. Есть подтопленные участки и в с. Новостройка. На территории района с 3 июля действует режим повышенной готовности.

Александр Ведерников напомнил, что при возникновении ЧС регионального уровня, пострадавшие от стихии жители смогут получить денежные выплаты: «На июньской сессии областного парламента депутаты приняли в окончательном чтении закон, который позволяет жителям сельских территорий получить компенсацию за ущерб, нанесённый стихией. Очень важно, чтобы мэры таких территорий контролировали работу по оформлению документов, дающих право на выплаты. Мы с депутатами находимся на связи с населёнными пунктами и следим за обстановкой».

Также Александр Ведерников и Виктор Побойкин в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл с муниципалитетами губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По прогнозам синоптиков, уже с начала следующей недели на большей части Иркутской области возобновятся ливни и грозовые дожди. В районах, где есть риск подтоплений, работают спасатели. Ситуация находится на контроле у главы региона.