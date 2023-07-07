Подготовка музейных работников в Иркутской области музейных работников будет начинаться со школьной скамьи

Вопросы поддержки и развития школьных музеев в Иркутской области обсуждались сегодня на заседании комитета по социально-культурному законодательству под председательством Ирины Синцовой. Напомним, с инициативой разработать региональную программу по поддержке школьных музеев выступил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников на июньской сессии регионального парламента.

В обсуждении вопроса приняли участие руководители профильных министерств, областных музеев, учреждений образования. Министр образования Иркутской области Максим Парфенов пояснил, что на территории региона действует 400 школьных музеев различной направленности. Из них 171 имеет официальный статус музея образовательной организации. Руководитель минобра пояснил, что одной из точек развития является решение кадровой проблемы. Сейчас работу музейных работников чаще всего берут на себя школьные педагоги. Помимо этого, некоторые музеи приходится закрывать из-за потребности переполненных школ в дополнительных помещениях. К перспективным направлениям развития Максим Парфенов отнес участие школьных музеев в грантовых конкурсах.

Методическую поддержку готовы оказать областные музейные учреждения. «Мы поддерживаем школьные музеи. Готовы выстраивать более конструктивное взаимодействие, проводить методические семинары с руководителями», – сказал директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. В областном художественном музее подготовлен каталог о художниках – участниках Великой Отечественной войны, а также копии картин и кинофильмы патриотической направленности, которые также могут быть полезны музеям в территориях.

С предложением проводить профориентацию среди учащихся, чтобы заинтересовать детей профессией музейного работника, выступила директор школы в с. Урик Елена Голяковская. Ее поддержала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина: «Кризис в профессии, действительно, есть, поэтому профориентация нужна. Кроме того, предлагаю провести региональный форум с участием областных, муниципальных и школьных музеев».

Ирина Синцова отметила, что все предложения будут включены в проект решения комитета. Также комитет поддержал инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в подготовке отдельных помещений для школьных музеев и рекомендовал правительству региона развивать сотрудничество областных и школьных музеев.

Помимо этого, парламентарии считают, что к работе в школьных музеях могут привлекаться учащиеся. К такому выводу они пришли при обсуждении изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации», подготовленных по инициативе депутатов Госдумы. Федеральный закон предлагается дополнить обязанностью учащихся участвовать в общественно-полезном труде. При этом администрации школ получат право привлекать детей к различным видам трудовой деятельности без письменного согласия родителей. По словам Ирины Синцовой, эта тема широко обсуждалась в соцсетях и на различных общественных площадках, и большинство участников поддержали нововведения. Инициативу коллег из Государственной Думы поддержали и члены профильного комитета Заксобрания, сообщает пресс-служба парламента Иркутской области.