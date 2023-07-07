07 Июля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: wikipedia.org/Rept0n1x

Рогозин: Бойцы завершили двухдневную операцию по эвакуации трофейной ракеты Storm Shadow

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царские волки" вытащили с линии соприкосновения упавшую британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом сообщил начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По его словам, ракета разрушена частично, она "упала очень удачно плашмя".

Операция по эвакуации Storm Shadow заняла два дня. В своем Telegram-канале Рогозин сообщил, что матчасть ракеты пришлось доставать из "серой зоны" линии боевого соприкосновения под артобстрелом.

В настоящее время ракету направили на одно из оборонных предприятий. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО. Он также уточнил, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении.

"Надеюсь, "трепанация" системы управления этой ракеты позволит специалистам российского оборонно-промышленного комплекса быстро найти для нашей ПВО противоядие и усмирить британо-французский шторм", —написал Рогозин.

6 июля Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Напомним, в начале мая Великобритания подтвердила, что поставила Украине ракеты Storm Shadow перед контрнаступлением. После этого ВСУ несколько раз обстреливали Луганск, применив данные крылатые ракеты. В июне ВСУ нанесли удар Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км.

Теги: Storm Shadow, Рогозин


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