Неимущим россиянам вместо ипотеки предложат жилищный лизинг

Россияне без первого взноса, банкроты, без кредитной истории смогут воспользоваться лизингом жилья как альтернативой ипотеке, которая им не доступна. Такой вариант рассматривает Центральный банк России. Правда, регулятор считает, что без поддержки государства программа будет нереализуема.

В ЦБ отмечают, что такая практика существует в Италии и Испании, а в нашей стране проект арендного жилья реализует ДОМ.РФ. Правда, успехи пока не слишком масштабные.

Регулятор предупреждает, что выдавать жилье в лизинг всем подряд тоже не получится: должны быть утверждены минимальные требования к финансовой устойчивости и прозрачности клиентов.

"Также потребуется исключить возможность использования этого продукта как способа оптимизации балансов застройщиков и обхода действующих регуляторных ограничений на ипотечном рынке", - цитируют "Известия" представителя Центробанка.