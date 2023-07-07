Депутат Филатова: Ювенальные подходы разрушают Россию

В России хотя и не были введены суды по ускоренному отобранию детей, весь остальной комплекс ювенальных подходов к семье и детям полностью развернут и активно применяется, разрушая страну. Об этом написала депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) фактически стали репрессивных органом над семьями. При этом ни уполномоченный по правам ребенка в РФ, ни Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ни органы опеки, ни сами КДН в регионах не могут дать четких ответов, по каким критериям формируются составы комиссий и по каким основаниям преследуются родители. К членам КДН вообще не предъявляются никакие требования о профессиональном соответствии, возмущена Филатова. Этих людей никто не знает, но они калечат судьбы детей.

Механизма оспаривания принятых решений в вышестоящих инстанциях нет - только суд. Никакой ответственности за свои действия ни опека, ни КДН не несут.

По данным Минпросвещения, ежегодно около 2 тыс. детей отбираются органами опеки. И эти данные не учитывают статистику временного перемещения детей, которое может затягиваться на годы и часто не завершается воссоединением семьи. Оспаривание решения в суде мало кому доступно и имеет мало положительных прецедентов, отмечает депутат.

Основаниями для вторжения в семью являются доносы. В 70% случаев - от школы. Ежегодно выносятся около 500 тыс. постановлений по ст. 5.35 КоАП о "ненадлежащем исполнении родительских обязанностей", которые становятся основанием для отобрания детей у родителей, лишения и ограничения родительских прав. Это позволяет статья 77 Семейного кодекса, которая разрешает полный произвол оганов опеки без всяких последствий для нее.

В целом государство продолжает ювенальную политику, демотивирующую рождение детей, так как все многодетные почти автоматически попадают в зону риска. Фактически власти своими руками снижают рождаемость, заключила Филатова.

Ровно год назад в Госдуму был внесен законопроект десяти сенаторов о внесении изменений в Семейный кодекс и отдельные законодательные акты в части защиты семьи и исключения из законодательства ювенальных норм. В сентябре Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который возглавляет депутат Госдумы Павел Крашенинников, выступил против законопроекта. В марте комитет Госдумы по молодежной политике тоже дал отрицательный отзыв. Они выступают против концептуально и в целом поддерживают нынешние нормы.