07 Июля 2023
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Фото: скриншот с трансляции &quot;ОргЗдрав-2023&quot;

Депутат Филатова: Ювенальные подходы разрушают Россию

В России хотя и не были введены суды по ускоренному отобранию детей, весь остальной комплекс ювенальных подходов к семье и детям полностью развернут и активно применяется, разрушая страну. Об этом написала депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.
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Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) фактически стали репрессивных органом над семьями. При этом ни уполномоченный по правам ребенка в РФ, ни Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ни органы опеки, ни сами КДН в регионах не могут дать четких ответов, по каким критериям формируются составы комиссий и по каким основаниям преследуются родители. К членам КДН вообще не предъявляются никакие требования о профессиональном соответствии, возмущена Филатова. Этих людей никто не знает, но они калечат судьбы детей.

Механизма оспаривания принятых решений в вышестоящих инстанциях нет - только суд. Никакой ответственности за свои действия ни опека, ни КДН не несут.

По данным Минпросвещения, ежегодно около 2 тыс. детей отбираются органами опеки. И эти данные не учитывают статистику временного перемещения детей, которое может затягиваться на годы и часто не завершается воссоединением семьи. Оспаривание решения в суде мало кому доступно и имеет мало положительных прецедентов, отмечает депутат.

Основаниями для вторжения в семью являются доносы. В 70% случаев - от школы. Ежегодно выносятся около 500 тыс. постановлений по ст. 5.35 КоАП о "ненадлежащем исполнении родительских обязанностей", которые становятся основанием для отобрания детей у родителей, лишения и ограничения родительских прав. Это позволяет статья 77 Семейного кодекса, которая разрешает полный произвол оганов опеки без всяких последствий для нее.

В целом государство продолжает ювенальную политику, демотивирующую рождение детей, так как все многодетные почти автоматически попадают в зону риска. Фактически власти своими руками снижают рождаемость, заключила Филатова.

Ровно год назад в Госдуму был внесен законопроект десяти сенаторов о внесении изменений в Семейный кодекс и отдельные законодательные акты в части защиты семьи и исключения из законодательства ювенальных норм. В сентябре Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который возглавляет депутат Госдумы Павел Крашенинников, выступил против законопроекта. В марте комитет Госдумы по молодежной политике тоже дал отрицательный отзыв. Они выступают против концептуально и в целом поддерживают нынешние нормы.

Теги: опека. дети, несовершеннолетние, ювенальная юстиция


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