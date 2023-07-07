В Медногорске открыли плавательный бассейн

Медногорский медно-серный комбинат накануне Дня металлурга сделал подарок работникам предприятия и жителям города. На средства ММСК на территории городского спортивного центра торжественно открыли плавательный бассейн.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММСК, данный проект реализован в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между металлургами и администрацией Медногорска. В торжественном открытии социального объекта приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, руководство ММСК и города.

Крытый плавательный бассейн размером 11 на 25 метров предназначен для учебно-тренировочной работы, проведения соревнований и оздоровительного плавания. Внутри здания установлено высокотехнологичное оборудование для подогрева, рециркуляции и обеззараживания воды. Функционирует электронное табло, где отображается время заплывов каждого спортсмена и его результат. На четырех дорожках одновременно могут заниматься 32 пловца, столько же человек вмещает зал для подготовительных занятий. Предусмотрены зрительские трибуны на 30 посадочных мест.

"С 2019 года по всему Оренбуржью мы строим площадки ГТО, поля для мини-футбола, ФОКи, реконструируем спортивные комплексы и стадионы. Именно Медногорск – один из первых городов, где появились площадки для подготовки и выполнения норм комплекса "Готов к труду и обороне". Я уверен, что с появлением нового бассейна Медногорск вырастит своих олимпийских чемпионов", - отметил губернатор региона Денис Паслер.

Благоустроена и прилегающая к бассейну территория. Асфальтовые дорожки, газоны и другие архитектурные сооружения органично вписываются в дизайн главной спортивной арены Медногорска, где разместились футбольный стадион, залы тяжелой атлетики и борьбы, площадка для сдачи норм ГТО и физкультурно-оздоровительный комплекс "Сокол", возведенный также на средства комбината.

"Медногорск растет, развивается, и сегодня металлурги дарят городу такой замечательный подарок – отвечающий самым современным требованиям бассейн. Я хотел бы поблагодарить руководство компании, весь огромный, сплоченный коллектив Медногорского медно-серного комбината, строительную компанию, город и спортивную школу. Результаты наших совместных усилий воплощены в этом и других значимых социальных объектах, в работе на благо родного города, в развитии которого мы, металлурги, заинтересованы прежде всего", - рассказал генеральный директор ООО "ММСК" Ильфат Исхаков.

С завершением строительства плавательного бассейна город получил не только современный спортивно-оздоровительный объект, но и дополнительные рабочие места для специалистов по обслуживанию гидротехнического сооружения и работе с воспитанниками спортшколы.

"В Медногорске действительно до недавнего времени было негде окунуться – у нас нет ни природных, ни искусственных водоемов. Но благодаря ММСК у нас появился этот замечательный бассейн, с открытием которого я поздравляю всех жителей и говорю огромное спасибо металлургам!", - заявил глава города Андрей Нижегородов.

Сегодня в Медногорске дан старт строительству еще двух важных социальных объектов. Так, к уже действующим спортивным сооружениям городского стадиона в скором времени добавится ледовая арена. Крытый каток с искусственным льдом предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному и массовому катанию на коньках.

В микрорайоне "Южный" губернатор Денис Паслер и представители ММСК заложили первый камень в основание фундамента многоквартирного жилого дома. В двух подъездах пятиэтажного здания разместятся квартиры с улучшенной планировкой для работников комбината. В них же предполагается выделить жилье для молодых педагогов и врачей. Помещения еще одного подъезда будут оборудованы под гостиничные номера. Проектирование и строительство объекта также будет выполнено при поддержке металлургов.

Только за последние четыре года на средства ММСК в Медногорске были проведены капитальные ремонты городской поликлиники и детской школы искусств, построены воскресная школа, ФОК и бассейн. Комбинат поддерживает развитие социальных учреждений муниципального образования, оказывает финансовую и организационную помощь в реализации программы "Комфортная городская среда".