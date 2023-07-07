07 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Москве облили зеленкой адвоката Елену Пономареву

В Москве неизвестные напали на адвоката Елену Пономареву. Раствор попал ей в глаза, женщина получила ожог роговицы второй степени.

"Пока ещё неизвестные облили меня зелёнкой на остановке в Москве, Рублёвское шоссе 16 корп. 1. Ранее мне поступали угрозы жизни и здоровью, облили краской машину, прокалывали шины…Угрозы связаны с моей профессиональной деятельностью. Я обращалась в полицию, но никаких результатов. Хочу, чтобы нашли заказчика и исполнителей, и привлекли к ответственности", - сообщила Пономарева.

Подмосковная палата адвокатов собирается обратиться в СКР и требовать тщательного расследования преступления. В адвокатском объединении сообщили, что Пономаревой неоднократно присылали фотографии ее членов семьи, собаки и имущества, указывая на слежку.

Теги: елена пономарева, адвокат, зеленка, нападение


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