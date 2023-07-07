07 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Russ Scalf/US Air Force

Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе с Украины

Румынские власти планируют открыть центр подготовки летчиков, в том числе с Украины, пилотированию на истребителях F-16. Об этом сообщается на сайте президентской администрации.

Отмечается, на заседании Верховного совета обороны Румынии обсуждалось участие государства в трансатлантическом проекте. "Региональный хаб" создадут совместно с другими странами НАТО и с компанией, которая производит истребитель. Там будут тренироваться румынские летчики, а позже структура будет открыта и для летчиков из партнеров НАТО, "в том числе с Украины", пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Минобороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами.

Politico сообщало, что F-16 с Украиной могут поделиться США и Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Греция и Румыния.

Теги: Румыния, F-16, пилоты, Украина


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