В Магнитогорске возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после массового отравления посетителей кафе.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

У 19 посетителей кафе "Хорошее место" выявили кишечную инфекцию, в том числе у троих детей. Отравившиеся ели шаурму с курицей. На предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. От работы отстранен персонал кафе, заведение закрыто, проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов.

У семи заболевших кишечной инфекцией выявили ДНК возбудителя сальмонеллеза. Также ее нашли в одной пробе сырой и двух пробах готовой продукции. По предварительным данным, причиной заболевания посетителей стало употребление пищевой продукции, изготовленной в кафе.