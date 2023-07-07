07 Июля 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Магнитогорске возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после массового отравления посетителей кафе.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

У 19 посетителей кафе "Хорошее место" выявили кишечную инфекцию, в том числе у троих детей. Отравившиеся ели шаурму с курицей. На предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. От работы отстранен персонал кафе, заведение закрыто, проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов.

У семи заболевших кишечной инфекцией выявили ДНК возбудителя сальмонеллеза. Также ее нашли в одной пробе сырой и двух пробах готовой продукции. По предварительным данным, причиной заболевания посетителей стало употребление пищевой продукции, изготовленной в кафе.

Теги: отравление, уголовное дело, шаурма, кафе,


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