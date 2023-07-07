07 Июля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Власти Югры сообщили, с чем поедут на "Иннопром"

Югра примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Официальную делегацию возглавит губернатор Наталья Комарова. В нее войдут также первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев, директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Сергей Афанасьев, глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
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На коллективной экспозиции, организованной Фондом развития Югры, представят отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, современных материалов, новой мобильности. Например, компания "Клевер" представит универсальную роботизированную станцию для беспилотных воздушных судов вертикального взлета и посадки. Представители Югорского машиностроительного завода и компаний "Ньютех Велл Сервис", "Марлин ойл тулз", "Гидропром сервис" расскажут об инновационных технологиях, направленных на эффективное извлечение и прирост добычи углеводородов. В сфере лесопромышленного комплекса СК "Лидер" и ЛПК "Самза" представят свою продукцию — плиты ДСП, МДФ, пиломатериалы, сборную опалубку для каркасного строительства на основе плиты МДФ, сообщает пресс-центр правительства Югры.

Свое вентиляционное оборудование продемонстрирует климатическая компания "ОЗОН". Кроме того, на стенде Югры будет работать индивидуальный предприниматель из Нижневартовска Александр Ким, который занимается производством и поставками теплообменников. На полях "Иннопрома" планируется подписание соглашения о развитии беспилотных авиационных систем между правительством Югры и администрацией Москвы. Также намечено подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве Югры с Чувашией. 10 июля Фонд развития Югры совместно с отраслевыми департаментами автономного округа проведет сессию, посвященную государственно-частному партнерству в сфере промышленности. В ней примут участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, губернатор Югры Наталья Комарова, глава Чувашии Олег Николаев, представители органов исполнительной власти Свердловской области, федеральных институтов развития, финансовых организаций и промышленных предприятий. По планам, в конце будет заключено соглашение по объединению ресурсов по созданию межрегионального промышленного кластера.

Также в программе работы делегации, компаний-экспонентов запланирован ряд деловых встреч и переговоров с промышленными компаниями, потенциальными инвесторами, рассматривающими автономный округ для локализации производств, реализации проектов.

Наталья Комарова на "Иннопроме"(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: "Иннопром", Югра, Наталья Комарова


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