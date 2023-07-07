В Чите осудили сержанта за то, что выдал травму после драки за ранение на СВО

В Чите старший сержант Игорь Демихов получил три года условно за то, что выдал травму после драки с сослуживцем за ранение в ходе военной операции и получил выплату. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Помимо условного срока, суд оштрафовал сержанта на 300 тысяч рублей. Суд признал его виновным по части 4 статьи 159.2 УК России ("Мошенничество при получении выплат").

Уточняется, что военному перечислили единовременную выплату в 3 миллиона рублей за травму, якобы полученную при выполнении задач в ходе боевых действий. Он возместил выплаченные ему денежные средства.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима рядового Романа Евдокимова за дезертирство. Военнослужащий самовольно оставил воинскую часть, после чего был задержан правоохранителями.