В Челябинской области на трассах на три дня ограничили движение большегрузов из-за жары

В Челябинской области на федеральных дорогах ввели временное ограничение движения большегрузов из-за жары.

Временное ограничение ввели для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать с 12 до 20 часов с 7 по 9 июля на участках 1548– 1871 км и 11-130 км (подъезд к Екатеринбургу) трассы М-5, на участке 16 - 146 км Челябинск-Троицк, на участке 12 - 465 км Челябинск-Новосибирск, 0 - 91 км трассы "Иртыш" (Подъезд к Тюмени).