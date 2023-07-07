07 Июля 2023
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Происшествия Крым
Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала украинского агента, устроившего взрыв на ж/д в Крыму

ФСБ задержала украинского агента, который, возможно, в феврале этого года совершил подрыв железной дороги в Крыму. Информацию подтвердил глава республики Сергей Аксенов.

"Сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который в феврале этого года совершил подрыв железнодорожного полотна в Крыму. Хочу поблагодарить всех представителей спецслужб за эффективную и профессиональную работу, огромный вклад в обеспечение безопасности нашего региона. Всем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории полуострова, следует помнить – от наказания не уйдет никто", - пишет Аксенов в своем Telegram-канале.

По данным ФСБ, после начала военной операции на Украине задержанный выехал в Одессу, там его завербовали агенты Главного управления разведки Минобороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым.

Теги: фсб, агент, крым, задержание


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