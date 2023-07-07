07 Июля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Россияне поставили на первое место в списке национальных приоритетов образование

Приоритетным по расходам направлением для государства должно быть образование. Так считают 54% опрошенных россиян. На втором месте - здравоохранение (51%), показал опрос исследовательского центра портала Superjob.
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Эти два направления намного опережают остальные. Так, далее идут социальная политика (29%), экономика (27%), ЖКХ (26%), оборона (24%), правоохранительная деятельность (23%). Характерно, что культуру и СМИ упомянули лишь 4%.

Почти по всем пунктам ответы сильно зависят от возраста. Например, до 35 лет образование упомянули 67%, а старше 45 лет - 49%. Здравоохранение - 56% и 46% соответственно. Социальную политику - 22% и 32% соответственно. А вот по ЖКХ результаты обратные: молодежь гораздо чаще упоминает о необходимости финансирования этой сферы - 33% против 22%. Возможно, это связано в тем, что многие молодые люди арендуют жилье.

Очень резкое различие по возрасту во взглядах на финансирование обороны. Среди молодежи только 10% упомянули ее в числе приоритетов. Старше 45 лет - 29%.

Интересный момент: молодежь чаще говорит о необходимости поддерживать культуру (6%), чем более старшие граждане (4%). Разница в абсолютном выражении всего 2%, но в полтора раза.

В целом результаты практически повторяют данные десятилетней давности. То есть взгляды россиян в этом отношении очень стабильны.

Было опрошено 1600 человек в 371 населенных пунктах всех округов страны.

Что касается образования, то член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев считает, что государство тратит огромные деньги на цифровизацию образования, которые можно было бы направить на повышение мизерной зарплаты учителей. В итоге роль учителя еще больше снижается, он заменяется экраном, а качество образования сильно падает.

Теги: образование, опрос, финансирование


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