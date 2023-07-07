Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования украинской армии

Прокуратура Московской области начала проверку деятельности американской компании Mars на предмет финансирования украинской армии и соответствия уплаченных налогов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Mars производит продукты питания, напитки, корма для животных. Работает в 80 странах. На российском рынке с 1991 года. К торговым маркам Mars относятся бренды Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&Ms, Whiskas, Pedigree, Uncle Bens.

Ранее Mars сообщала, что выделит средства помощь пострадавшим украинцам и их питомцам.