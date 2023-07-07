Виктору Контееву дали еще 13 лет колонии

Сысертский районный суд Свердловской области вынес приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву.

Напомним, что экс-чиновник обвинялся по целому ряду статей Уголовного кодекса, среди которых "Вымогательство", "Покушение на убийство", "Мошенничество" и "Легализация имущества, добытого преступным путем". Кроме 14 лет колонии за вымогательство и покушение на убийство, обвинение просило назначить ему еще 23 года лишения свободы за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийству.

В итоге Контеева признали виновным по всем пунктам обвинения. Суд назначил бывшему вице-мэру Екатеринбурга 13 лет лишения свободы.

С 2014 года Виктор Контеев находится за решеткой – ранее ему назначили 18 лет колонии по целому ряду статей УК.