Минпромторг обжаловал отказ признать недействительной продажу оборонного ЗиДа в Перми

Министерство промышленности и торговли России обжаловало решение Арбитражного суда Пермского края, который отказал Минпромторгу в признании недействительными торгов по продаже имущества ФГУП "Машиностроительный завод имени Дзержинского".

Уведомление о том, что апелляция подана в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, появилось в карточке дела на сайте Арбитражного суда Прикамья. Также в карточке содержится информация о подаче апелляции краевым управлением Росимущества, но точных деталей, какое именно решение обжаловано, нет. Кроме того, жительница Перми Татьяна Кротова поделилась с журналистом Накануне.RU сведениями, которые содержатся в ответе Минпромторга депутату Госдумы Сергею Обухову. В документе говорится, что причиной обращения министерства в суд стал тот факт, что у ООО "Проектно-строительная компания "Специальное проектирование и строительство"", которое в итоге выиграло торги, отсутствовала необходимая лицензия. То есть заявка предприятия не соответствовала условиям участия в торгах.

Напомним, ранее в Перми состоялась сделка из разряда "обратно в 90-е" — имущественный комплекс оборонного ФГУП "Машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД)" продали за 725 млн руб., что более, чем в пять раз ниже изначальной оценки (4 млрд руб.). Минпромторг РФ пытался оспорить торги уже постфактум, хотя обратить внимание Дениса Мантурова на проблемы предприятия пытались давно. С 2005 г. оно находится в процедуре банкротства и теперь получило новый клубок судебных проблем, в то время как сегодня должно "захлебываться" от работы. ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию. Но в последние годы этот завод буквально погибал, а чиновникам не было до него никакого дела.