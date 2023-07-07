В городе в Челябинской области автобус столкнулся с автомобилем

В Златоусте Челябинской области автобус при развороте столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло вечером 6 июля на улице 1-я Нижне-Заводская у дома 59. Водитель автобуса Yutong в условиях дождя, не убедился в безопасности разворота и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.

Водитель ВАЗ и его пассажир получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. В автобусе пассажиров не было.

Установлено, что водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения (0,487 мг/л). На него завели административное дело.