07 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: УГИБДД по Челябинской области

В городе в Челябинской области автобус столкнулся с автомобилем

В Златоусте Челябинской области автобус при развороте столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло вечером 6 июля на улице 1-я Нижне-Заводская у дома 59. Водитель автобуса Yutong в условиях дождя, не убедился в безопасности разворота и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.

Водитель ВАЗ и его пассажир получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. В автобусе пассажиров не было.

ДТП с автобусом в Златоусте(2023)|Фото: УГИБДД по Челябинской области

Установлено, что водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения (0,487 мг/л). На него завели административное дело.

Теги: автобус, ДТП,


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