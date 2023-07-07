Депутаты предлагают упростить продажу жилья, приобретенного с использованием маткапитала

В Госдуму внесен законопроект об упрощении продажи жилья, приобретенного с использованием средств маткапитала.

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Авторы инициативы отмечают, что более половины российских семей, получивших материнский капитал, использовали его на улучшение жилищных условий. Однако продать или обменять такое жилье практически невозможно. Согласно законодательству, квартира должна быть оформлена в общую собственность владельца сертификата, его супруга, а также детей.

Детская доля как раз и может стать серьезной проблемой, если семья захочет продать/обменять квартиру или дом. На такие сделки необходимо разрешение органа опеки и попечительства, в обязанности которого входит следить за тем, чтобы положение ребенка не ухудшалось. Что является ухудшением, неясно - опека решает по своему усмотрению.

Законопроект предлагает наделить совершеннолетних детей и супругов граждан, получивших сертификат, правом на отказ от наделения их долями в жилом помещении, приобретенном с использованием средств маткапитала. И дает возможность перенести обязательства о наделении долями на другое, вновь приобретенное, жилье, если оно большее по площади или более дорогое по кадастровой стоимости. Регламентируется обязанность получателя сертификата оформить общую собственность получателя сертификата, его супруга и детей с определением размера долей не позднее чем через шесть месяцев после выплаты ипотеки, ввода жилья в эксплуатацию, подписания передаточного акта и получения кадастрового паспорта.

Принятие законопроекта повысит эффективность использования средств маткапитала, считают авторы.