Число жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 55

Число жертв разрушения Каховской ГЭС растет с каждым днем. Позавчера были обнаружены тела трех человек, накануне – еще двух. Таким образом, сейчас известно о 55 погибших, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На этой неделе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в пострадавших районах налажена доставка бутилированной воды, поскольку после затопления использование скважин стало невозможным. Он добавил, что с в регионе нет дефицита продуктов. Нуждающиеся люди получают гуманитарную помощь.