07 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для сотрудников Ozon

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области открыло ситуационную "горячую линию" для сотрудников Ozon.

Напомним, ранее двое работников склада компании в Екатеринбурге скончались после вспышки менингита. После этого Ozon ввел для всех сотрудников масочный режим и начал тотальную вакцинацию.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, специалисты-эпидемиологи готовы ответить на вопросы, возникающие у сотрудников распределительного центра Ozon. Санврачи расскажут о вакцинации и мерах по предотвращению распространения заболевания.

Звонить можно по телефону: +7 982 690 59 23. Как уточнили в ведомстве, звонки принимаются в рабочее время.

Напомним, что в ситуации с гибелью двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге сейчас разбирается Следственный комитет.

Теги: Роспотребнадзор, горячая линия, склад, Екатеринбург


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