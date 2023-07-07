Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для сотрудников Ozon

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области открыло ситуационную "горячую линию" для сотрудников Ozon.

Напомним, ранее двое работников склада компании в Екатеринбурге скончались после вспышки менингита. После этого Ozon ввел для всех сотрудников масочный режим и начал тотальную вакцинацию.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, специалисты-эпидемиологи готовы ответить на вопросы, возникающие у сотрудников распределительного центра Ozon. Санврачи расскажут о вакцинации и мерах по предотвращению распространения заболевания.

Звонить можно по телефону: +7 982 690 59 23. Как уточнили в ведомстве, звонки принимаются в рабочее время.

Напомним, что в ситуации с гибелью двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге сейчас разбирается Следственный комитет.