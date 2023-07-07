В Вашингтоне подтвердили информацию о переговорах, которую Москва называет "дезой"

Вашингтон подтвердил информацию, которую накануне в Москве назвали "дезой". Речь о публикации NBC, в которой канал утверждает, что отставные американские чиновники в апреле этого года вели неофициальные переговоры с российскими властями на предмет возможного мирного урегулирования украинского конфликта. В частности, упоминалось, что во встречах участвовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистам, что в Белом доме были в курсе таких неофициальных переговоров, но никак в них не вмешивались. Якобы, президент США Джо Байден отказался участвовать в переговорах без приглашения в них Киева.