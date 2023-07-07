Сенатор Шейкин предлагает собирать паспортные данные при аренде электросамокатов

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагает собирать паспортные данные пользователей, которые берут в прокат электросамокаты. Об этом он написал в свой колонке в "Парламентской газете".

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Шейкин предложил пять шагов по решению проблемы электросамокатов. Как сообщалось, одной из них стало ограничение скорости в 10 км/ч. Это предложение было направлено мэру Москвы Сергею Собянину.

Другие его предложения включают:

• сбор данных пользователей, которые берут электросамокаты в прокат, включая паспортные данные и платежные аккаунты, что позволит взыскивать штрафы при нарушении правил;

• четкую и эффективную систему наказания для тех, кто оставляет электросамокаты вне специальных парковок;

• организацию специальных парковок и эвакуацию электросамокатов, оставленные вне парковочной зоны после проката в течение двух часов, с возможностью возврата после оплаты расходов на вывоз и хранение;

• обязательное оснащение электросамокатов передними и задними фарами, боковыми отражателями, тормозами и сигнальным устройством.

Также неплохо запретить ручки-держатели для детей и вообще перевозку детей, считает сенатор.

"Примером, когда проблема эксплуатации электросамокатов решается на местном уровне, может служить Благовещенск — административный центр моей родной Амурской области. Здесь городские власти уже ограничили передвижение электросамокатов по набережной и установили соответствующие знаки", - написал Шейкин.

По данным ГИБДД, в России на 60% выросло число ДТП с электросамокатами, моноколесами и другими средствами индивидуальной мобильности.