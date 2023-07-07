07 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Стало известно, что пили отравившиеся алкоголем на Урале дети

К выяснению обстоятельств массового отравления детей алкоголем на Среднем Урале подключились полиция и Следственный комитет. Стало известно, что именно пили пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в педиатрическое отделение детской городской больницы Первоуральска поступили 10 детей, которые пили алкоголь. У семи человек в биологических жидкостях был обнаружен этанол. Как выяснили в прокуратуре, спиртное подросткам купила их взрослая знакомая.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, ведомство начало свою проверку. Речь может идти о статье 238 УК РФ (Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предварительно установлено, что пострадавшие пили спиртное вечером 6 июля на берегу местного пруда.

"Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев. Назначены судебные экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших детей", - рассказали в областном СКР.

мигалки(2019)|Фото:Накануне.RU

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация об отравлении детей поступила в дежурную часть полиции Первоуральска от фельдшера бригады "неотложки" накануне ранним вечером.

"Четверо пострадавших были госпитализированы с автобусной остановки "Гора поселка Пильное". Среди госпитализированных – девочка 2010 года рождения, ученица школы №2 из полной семьи, и ее ровесники – из той же школы, а также из школ №32 и 3. Все эти подростки на учете в ПДН не состоят. Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением – в реанимационное отделение другой больницы. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива", - рассказал полковник Горелых.

По предварительным данным, компания около 10 человек встретилась у магазина по улице Гагарина в Первоуральске, а затем пошла гулять. В их компании была совершеннолетняя девушка, которая, якобы, по просьбе подростков и приобрела алкоголь, после чего они отправились на реку Пильная.

"После распития напитков часть детей почувствовали себя плохо и вынуждены были обратиться за помощью. В случившемся разбираются инспекторы ПДН территориального ОВД. Начальник свердловского Главка МВД направил в Первоуральск дополнительные силы для проведения проверки. Кроме этого, полиция устанавливает личность взрослой женщины, которая приобрела для детей алкоголь. А также анализирует меры, принятые администрацией города по занятости молодежи в летний период, так как очевидно, что несовершеннолетние слоняются без дела и без присмотра законных представителей", - заявил Валерий Горелых.

Ранее в областном минздраве сообщили, что состояние подростков удовлетворительное.

Теги: дети, алкоголь, полиция, СКР, Первоуральск


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Ранее 07.07.2023 08:08 Мск На Среднем Урале дети массово отравились неизвестным алкоголем

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