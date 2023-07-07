В Бурятии ищут сплавщиков, унесенных бурной рекой

В Бурятии ищут пропавших туристов, которых унесло рекой во время сплава.

Двое из пяти пропавших найдены живыми. Спасателям удалось установить их местонахождение с вертолета – мужчины, услышав шум, подали сигнал ракетницей. "Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком. Поиски остальных участников тургруппы продолжаются", - сообщили в МЧС.

ЧП произошло накануне на реке Снежная. Группа новосибирцев сплавлялась на катамаранах, в какой-то момент они перевернулись и в воде оказались восемь человек. Выбраться из воды удалось только троим, один из них добрался до зимовья, где дожидается спасателей. Остальных унесло бурным течением.