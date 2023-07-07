В Пермь прибыл и.о. главы ДНР Денис Пушилин

И.о. главы ДНР Денис Пушилин работает в Перми – участвует в форуме "Строим цифровой регион".

Трансляция одного из заседаний форума идет на странице администрации Пермского края "ВКонтакте". Рядом с Пушилиным сидят, например, глава Минцифры Максут Шадаев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Всероссийский форум "Строим цифровой регион" проходит в столице Прикамья 6-7 июля на площадке технопарка Morion Digital. Это одно из событий деловой программы празднования 300-летия Перми. Участники мероприятия обсудят основные тренды цифровизации строительного сектора в России, эффективные ИТ-практики в строительстве на разных циклах реализации проектов – от проектирования до эксплуатации объектов.