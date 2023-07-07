07 Июля 2023
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Политика Пермский край
Фото: vk.com/permkrai20

В Пермь прибыл и.о. главы ДНР Денис Пушилин

И.о. главы ДНР Денис Пушилин работает в Перми – участвует в форуме "Строим цифровой регион".

Трансляция одного из заседаний форума идет на странице администрации Пермского края "ВКонтакте". Рядом с Пушилиным сидят, например, глава Минцифры Максут Шадаев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Всероссийский форум "Строим цифровой регион" проходит в столице Прикамья 6-7 июля на площадке технопарка Morion Digital. Это одно из событий деловой программы празднования 300-летия Перми. Участники мероприятия обсудят основные тренды цифровизации строительного сектора в России, эффективные ИТ-практики в строительстве на разных циклах реализации проектов – от проектирования до эксплуатации объектов.

Форум "Строим цифровой регион" в Перми(2023)|Фото: vk.com/permkrai20

И.и. главы ДНР Денис Пушилин на форуме "Строим цифровой регион" в Перми(2023)|Фото: vk.com/permkrai20

Теги: Денис Пушилин, и.о. главы ДНР, ДНР, "Строим цифровой регион"


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