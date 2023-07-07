07 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Алкоголь для отравившихся уральских детей купила их взрослая знакомая

В прокуратуре раскрыли подробности массового отравления подростков на Среднем Урале. У надзорного ведомства есть вопросы к взрослой знакомой пострадавших, которая купила им спиртное.

Ранее сообщалось, что в педиатрическое отделение детской городской больницы Первоуральска поступили 10 детей. Все пострадавшие пили неизвестный алкоголь. У семи человек в биологических жидкостях был обнаружен этанол в различной концентрации.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительным данным, накануне группа подростков 2009 и 2010 годов рождения распивали неустановленные напитки на берегу пруда в поселке Пильная в Первоуральске. Как выяснили прокуроры, напитки по просьбе ребят приобрела для них совершеннолетняя знакомая.

После распития часть подростков была госпитализирована в больницу. На данный момент их состояние здоровья удовлетворительное.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

"Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме этого, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанных напитков, а также лица, которое приобрело несовершеннолетним напитки и дачу правовой оценки его действиям", - рассказали в ведомстве.

Ранее в областном минздраве сообщили, что в Первоуральск выезжала бригада территориального центра медицины катастроф с токсикологом.

Теги: прокуратура, алкоголь, Первоуральск


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Развитие сюжета:

Ранее 07.07.2023 09:03 Мск Стало известно, что пили отравившиеся алкоголем на Урале дети

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.07.2023 08:08 Мск На Среднем Урале дети массово отравились неизвестным алкоголем

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