Алкоголь для отравившихся уральских детей купила их взрослая знакомая
В прокуратуре раскрыли подробности массового отравления подростков на Среднем Урале. У надзорного ведомства есть вопросы к взрослой знакомой пострадавших, которая купила им спиртное.
Ранее сообщалось, что в педиатрическое отделение детской городской больницы Первоуральска поступили 10 детей. Все пострадавшие пили неизвестный алкоголь. У семи человек в биологических жидкостях был обнаружен этанол в различной концентрации.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительным данным, накануне группа подростков 2009 и 2010 годов рождения распивали неустановленные напитки на берегу пруда в поселке Пильная в Первоуральске. Как выяснили прокуроры, напитки по просьбе ребят приобрела для них совершеннолетняя знакомая.
После распития часть подростков была госпитализирована в больницу. На данный момент их состояние здоровья удовлетворительное.
Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.
"Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме этого, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанных напитков, а также лица, которое приобрело несовершеннолетним напитки и дачу правовой оценки его действиям", - рассказали в ведомстве.
Ранее в областном минздраве сообщили, что в Первоуральск выезжала бригада территориального центра медицины катастроф с токсикологом.