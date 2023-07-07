Пентагон: США выберут самые эффективные кассетные бомбы в случае поставок Украине

США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что если американская сторона предоставит такие вооружения Украине, то будет тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце июня CNN и NBC передали, что Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине кассетных боеприпасов. Окончательное решение пока не принято, но поставки такого вооружения могут быть включены в ближайший пакет помощи Киеву. О нем, по данным Reuters, объявят уже сегодня, 7 июля.

СМИ отмечают, что у США кассетные боеприпасы имеются в большом количестве – они накопились после отказа от этого типа вооружений в 2016 году.

Ранее власти США сомневались в том, стоит ли передавать Украине кассетные боеприпасы, поскольку они несут большие риски для гражданского населения.