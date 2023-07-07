На Среднем Урале дети массово отравились неизвестным алкоголем

На Среднем Урале произошло массовое отравление подростков. Все пострадавшие пили неизвестный алкоголь.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, по данным на утро 7 июля в педиатрическое отделение детской городской больницы Первоуральска поступили 10 детей.

"У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации. В Первоуральск выезжала бригада территориального центра медицины катастроф с токсикологом. Дети осмотрены, оказана вся необходимая медицинская помощь", - заверили в областном минздраве.

Как отметили в ведомстве, состояние подростков удовлетворительное. При полной нормализации их состояния они будут выписаны домой.

Что именно пили пострадавшие, в минздраве не уточнили.

Напомним, ранее в свердловском управлении Роспотребнадзора заявляли, что не нашли в регионе напитка "Мистер Сидр", которым насмерть отравились десятки человек в российских регионах.