07 Июля 2023
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Фото: Reuters/Mike Blake

Илон Маск пригрозил Цукербергу иском за запуск аналога Twitter

Илон Маск грозит Марку Цукербергу уже не кулаками, а судебным иском: за запуск почти полного аналога соцсети Twitter. Накануне Instagram* запустил проект Threads – с короткими текстовыми сообщениями.

По данным издания Semafor, юристы Twitter направили Meta** предупреждение спустя несколько часов после запуска Threads. В этом послании Twitter обвиняект компанию Цукерберга в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".

Twitter также обвиняет Meta** в переманивании сотрудников, которые имели доступ к конфиденциальной информации.

Threads появилась на платформах iOS и Android в сотне стран, но не в Евросоюзе, где власти опасаются за конфиденциальность данных пользователей. Поскольку материнской компанией новой соцсети выступает Instagram*, пользователи этой соцсети могут войти в Threads с помощью уже существующей учетной записи.

Threads позволяет публиковать короткие (до 500 символов) тексты, ссылки, фотографии, видеоролики длиной до пяти минут.

Эксперты пока не берутся делать прогнозы на счет потенциала Threads. С одной стороны, Илон Маск проводит над Twitter разнообразные эксперименты, которые могут заставить постоянных пользователей искать новую платформу. С другой – почти все эксперименты Meta по созданию автономных приложений завершились провалом.

*Instagram – принадлежит компании Meta**, признанной российским судом экстремистской, запрещенной в РФ

**Meta – компания признана российским судом экстремистской, запрещена в РФ

Теги: илон маск, марк цукерберг, twitter, threads


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