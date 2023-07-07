В Челябинской области один человек погиб в ДТП с переворотом

В Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло вечером 6 июля на 93 км автодороги подъезд к городу Екатеринбургу. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением, выехал на левую обочину, транспортное средство занесло, и машина врезалась с Ладой Гранта. После удара оба автомобиля слетели в кювет и опрокинулись.

В результате ДТП погиб водитель Лады.