Из плена в ходе СВО вернулись пятеро свердловчан

Из плена в ходе СВО освободили несколько жителей Свердловской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Как рассказала омбудсмен на своей странице в соцсети, накануне состоялся очередной процесс обмена военнопленными.

"На Родину вернулось 45 военнослужащих. Из нашего списка пять человек", - отметила Мерзлякова.

Из каких городов были эти свердловчане, уполномоченный не уточнила.

Как сообщало Накануне.RU, ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов рассказал о ситуации, когда трем участникам СВО грозила тюрьма. По его словам, это произошло из-за "разгильдяйства военного начальства".