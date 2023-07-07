Из плена в ходе СВО вернулись пятеро свердловчан
Из плена в ходе СВО освободили несколько жителей Свердловской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Как рассказала омбудсмен на своей странице в соцсети, накануне состоялся очередной процесс обмена военнопленными.
"На Родину вернулось 45 военнослужащих. Из нашего списка пять человек", - отметила Мерзлякова.
Из каких городов были эти свердловчане, уполномоченный не уточнила.
Как сообщало Накануне.RU, ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов рассказал о ситуации, когда трем участникам СВО грозила тюрьма. По его словам, это произошло из-за "разгильдяйства военного начальства".