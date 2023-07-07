07 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Предприятия в России заявили о рекордной нехватке трудовых ресурсов

Предприятия в России заявили о рекордной с 2013 года нехватке трудовых ресурсов.

Это выяснилось в ходе исследования Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Это может помешать осуществлять инвестиции в производство, несмотря на то, что доля заявивших о таких планах выросла.

Особенно очевидным кадровый дефицит стал на фоне восстановления экономической активности: спустя год после начала "санкционной войны" уже 31,5% опрошенных предприятий считают, что не пострадали от санкций (в 2022 году — 18%), а доля предприятий, намеренных запустить инвестиционные проекты в ближайшие один-два года, в 2023 году выросла в полтора раза (40% вместо 26% в 2022 году).

На этом фоне доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений — до 50%.

В борьбе с дефицитом рабочих рук многие предприятия пересматривают требования к количеству и качеству работы и сотрудников HR-департаментов, сообщает "Коммерсант".

Ранее Центробанк РФ провел исследование, опросив 14 тыс. работодателей из разных отраслей, и оказалось, что кадровый голод в стране измеряется минус 18 пунктами, это рекордно высокий показатель нехватки персонала, соответствующий уровню 1998 года, когда регулятор начал наблюдения.

Теги: предприятия, рабочие, работа, труд


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Ранее 25.04.2023 03:02 Мск ЦБ РФ: в России зафиксирована рекордная нехватка кадров

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