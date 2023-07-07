Роспотребнадзор рекомендовал привиться против менингококковой инфекции

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, наблюдается в постковидный период.

Как сообщила руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева, необходимо привиться от заболевания. Так она прокомментировала случаи заболевания инфекцией сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге.

По ее словам, разработаны несколько вакцин против менингококковой инфекции, которые направлены на выработку иммунитета к наиболее распространенным и опасным серогруппам менингококка.

Королева отметила, что вакцинация против менингококковой инфекции показана практически всем при условии, что у взрослого или ребенка на момент прививки нет острого заболевания, сообщает ТАСС.

Ранее следственные органы заинтересовались смертью двух сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге от менингококковой инфекции.