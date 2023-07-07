Узбекистан хочет удвоить число авиарейсов в Москву и Петербург

Агентство гражданской авиации Узбекистана предложило российским авиавластям расширить авиасообщение между странами.

Может быть увеличено количество рейсов между Москвой и Ташкентом, Санкт-Петербургом и Ташкентом. Представитель Минтранса РФ подтвердил, что предложение о расширении авиасообщения значится в повестке.

Предлагается внести изменения в межправительственное соглашение между странами. Узбекистан хочет удвоить количество еженедельных рейсов между столицами, увеличив их с 25 до 50, частоты между Санкт-Петербургом и Ташкентом предлагается увеличить с 7 до 14 в неделю с каждой стороны.

В настоящее время рейсы между Москвой и Ташкентом выполняют "Аэрофлот", Uzbekistan Airways, UTair, Uzbekistan Airways Express, Qanot Sharq и др., сообщают "Ведомости".