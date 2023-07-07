Статус многодетных получат все замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка

В России статус многодетных получат все замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка.

Как заявили в Минтруде, единый стандарт затронет свыше 2 млн семей с тремя и более детьми до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. При этом субъекты могут самостоятельно расширять критерии. Как сообщили в Госдуме, таким образом, в северных регионах многодетными могут признать семьи с двумя детьми, пояснили в Госдуме.

Такой проект указа о едином подходе к определению этого статуса уже подготовили в Минтруде. Сейчас его рассмотрят в кабмине, а после документ должен подписать глава государства.

Как сообщила вице-спикер Госдумы, глава рабочей группы ГД по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова, установление общих для всех критериев по России решит целый спектр проблем, в частности, сегодня регион может отказать людям в положенных льготах из-за отсутствия единого определения, сообщают "Известия".