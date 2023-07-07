07 Июля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Ценообразование ритуальных услуг в России захотели сделать прозрачным

Ценообразование на ритуальные услуги в субъектах России сделают прозрачным.

До 1 сентября текущего года каждый регион должен создать реестр организаций и предпринимателей, которые правомерно займутся их оказанием. Соответствующая информация будет опубликована на государственных интернет-порталах с указанием стоимости.

Об этом сообщили источники в Минцифры, информацию подтвердили в Федеральной антимонопольной службе. Инициативу поддерживают в комитетах Госдумы по ЖКХ и экономической политике. По словам парламентариев, это поможет вывести рынок ритуальных услуг из тени. Эксперты считают, что бизнес всегда сможет скорректировать цены в свою пользу.

При этом в ФАС отметили, что вводить госрегулирование цен на ритуальные услуги не предусматривается, поскольку национальный план этого не предусматривает.

Юрист в ритуальной сфере Елизавета Потемкина заявила, что создание общедоступного реестра будет полезно для россиян и самих ритуальных организаций, например, производителей ритуальной продукции, которые ищут надежных партнеров для поставок, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, положение о госрегулировании их стоимости предполагает проект закона о похоронном деле. Как говорила зампред комитета Демы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, участвовавшая в работе над документом, цены в этой сфере никак не регулируются, на рынке работает множество недобросовестных частных компаний, которые существенно завышают цены.

Теги: ритуальные услуги,


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Ранее 08.02.2022 01:00 Мск В Минстрое заявили, что пока не ознакомлены с законопроектом о похоронном деле

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