07 Июля 2023
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Фото: Минобороны РФ

СМИ: Московский и Ленинградский ВО могут появиться к сентябрю

Московский и Ленинградский военный округа могут быть развернуты уже к 1 сентября 2023 года.

Такие сроки стоят в плане развертывания, утвержденном Минобороны России. При этом не исключено, что их сдвинут на конец года. Эксперты говорят, что воссоздание округов — необходимый шаг: Ленинградский будет парировать угрозы со стороны вступившей в Североатлантический альянс Финляндии и Эстонии, а Московский — на украинском направлении.

Как заявила завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко, идет укрепление властной вертикали, связанное с управлением в условиях военных конфликтов. "Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся близко к прибалтийским странам, которые постоянно осуществляют различного рода выпады в нашу сторону, здесь Финляндия, вступившая в НАТО, Швеция, которая вот-вот туда вступит. Поэтому нужно держать руку на пульсе", - указала она, сообщают "Известия".

Также в текущем году планируется создать общевойсковую и воздушную армию, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

Теги: военные округа, Минобороны РФ


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.06.2023 09:45 Мск Московский и Ленинградский военные округа будут созданы до конца 2023 года

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