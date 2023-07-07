Ослабление рубля: автомобили летом подорожают на 5–10%

Новые легковые автомобили в России подорожают летом – осенью в среднем на 5–10%.

Это связано с укреплением курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых машин, заявили автодилеры, производители и эксперты. В первую очередь это может сказаться не на рекомендованной производителем розничной цене, а на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.

С начала года новые легковые машины уже выросли в цене на 13%.

За июнь рубль ослаб к доллару на 10,5%, к евро – на 13%, к юаню – на 8,4%. 6 июля доллар превысил отметку 93 руб., евро – 102 руб. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года. Юань торговался около отметки в 13 руб., сообщают "Ведомости".